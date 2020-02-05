شكرا لقرائتكم خبر عن الصورة بتتكلم.. عمرو دياب وخالد تاج الدين وبناته فى الاستديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت جومانة وأيسل بنات الشاعر الغنائي خالد تاج الدين على مرافقة والدهما إلى أحد أستديوهات الغناء التي يتواجد فيها الهضبة عمرو دياب إستعدادا لطرح ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان "سهران"، والمقرر طرحه يوم 12 فبراير الجاري، حيث يشارك الشاعر خالد تاج الدين في ألبوم الهضبة الجديد بعد نجاحات عديدة على مدار سنوات طويلة قدما خلالها “ليلي نهاري" "قصاد عينى" "وماله" "قبل الوداع" وآخرها أغنية كأس العالم "الفرحة الليلة" وغيرها من الأغنيات.



عمرو دياب وجومانة وأيسل بنات الشاعر الغنائي خالد تاج الدين

من ناحية أخرى هنأ الميجا ستار عمرو دياب ابنه عبد الله على إصدار أول أغنية سنجل له "Riot"بمشاركة أصدقائه، حيث كتب الهضبة عبر حسابه على فيس بوك "تهانينا لابنى عبد الله وأصدقائه فى أول أغنية سنجل لهم.. استمروا يا شباب".



خالد تاج الدين وعمرو دياب

ويستعد النجم عمرو دياب لإحياء حفل غنائي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية والذى ترعاه الهيئة العامة للترفيه، وذلك يوم الجمعة المقبل الموافق 7 من شهر فبراير الجارى، ويأتى هذا الحفل بعد طرحه بروموهات أحدث أغنياته "هيعيش يفتكرنى" و”عم الطبيب” و”يا روقانك”، ضمن أغاني ألبومه المقبل "سهران"، المقرر طرحه كاملاً يوم 12 فبراير الجاري بشكل رسمي في الأسواق.

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وكان النجم عمرو دياب طرح مؤخرا برومو أحدث أغنياته "هيعيش يفتكرنى" كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدى، ضمن أغانى ألبومه المقبل "سهران"، المقرر طرحه كاملاً يوم 12 فبراير المقبل بشكل رسمي في الأسواق.

ونشر عمرو دياب صورة له عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق عليها: "انتظروا الألبوم الكامل يوم 12 فبراير 2020"، وهو الحدث الذى ينتظره عشاق الهضبة من الصيف الماضى.

وكان الهضبة قد كشف عن أحدث أغنياته "عم الطبيب" ، المقرر أن يطرحها خلال الأيام المقبلة، ضمن ألبومه الجديد " أنا غير" والذى طرح منه أكثر من 6 أغان كاملة عبر يوتيوب والمنصات الإلكترونية، "عم الطبيب" من كلمات صابر كمال، ألحان عمرو دياب، توزيع رامي سمير.