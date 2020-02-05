شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كريم فهمى قال لزوجته إيه فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان كريم فهمي بعيد ميلاد زوجته "دانيا"، موجها لها رسالة رومانسية عبر حسابه بموقع "انستجرام"، ونشر مجموعة صور تجمعهما، معلقا عليها :"ونقول كل سنه و احلي واحده في العالم طيبه ، كل سنه و انتي طيبه يا حبيبتي و صاحبتي و بنتي و ام بناتي و ربنا يخليكي لينا يا ببس يا ام الببسين".



كريم فهمي

و يجسد الفنان كريم فهمي خلال أحداث مسلسل "ونحب تانى ليه" للنجمة ياسمين عبد العزيز شخصية "مراد" صاحب شركة مقاولات ويقع فى حب بطلة العمل بعد انفصالها عن شريف منير، ومن المقرر أن يعرض المسلسل فى موسم دراما رمضان المقبل، كما يعود كريم بالمسلسل إلى الدراما بعد غيابه عن شهر رمضان الماضى حيث قدم آخر أعماله "أمر واقع" فى شهر رمضان قبل الماضى.

وفى سياق آخر ينتظر كريم فهمى طرح فيلمه الجديد "ديدو" الذى انتهى من تصويره مؤخراً ويتبقى الانتهاء من عمليات الجرافيك الخاصة بالعمل، لاسيما وأن فكرته تعتمد بشكل أساسى على الجرافيك، ويشارك فى بطولته حمدى الميرغني، ومحمد ثروت، وهدى المفتي، وبيومى فؤاد، وضيوف الشرف أحمد فهمي، هشام ماجد، وشيكو، وتأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح.

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وكان آخر أعمال كريم فهمى فى الدراما مسلسل "أمر واقع" الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2018، من تأليف محمد رفعت وإخراج محمد أسامة وشارك فى بطولته ريم مصطفى، نجلاء بد، أحمد وفيق، دينا فؤاد، نبيل الحلفاوى، ملك قورة، نيكولا معوض، نهى عابدين، ميدو عادل، لطفى لبيب، محمد سليمان، محسن منصور، محمد مهران وعزة بهاء واعتمد العمل على الدراما البوليسية المشوقة.