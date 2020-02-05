شكرا لقرائتكم خبر عن سعد لمجرد: كل الاحترام للمستشار تركى آل الشيخ على مهرجانات السعودية الرائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث النجم المغربى سعد لمجرد عن غنائه فى موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، موجها الشكر إلى المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، والذى تضح جهوده خلال الأشهر الماضية فى موسم الرياض وإحياء كبار نجوم الغناء فى العالم العربى حفلات كبيرة فى المملكة العربية السعودية.

وقال سعد لمجرد، تعليقا على حفلاته بالمملكة، وتعليقا على موسم الرياض: "كل الاحترام والتقدير لأبو ناصر، بشكرهم جزيل الشكر، على هذه المهرجانات الرائعة، والتى تكون فرصة لتقديم الفن ونتمنى تكون هذه البداية ونغنى فى الخليج العربى كله وييجيوا هما كمان المغرب".

وكان لمجرد قد شارك متابعيه بموقع "انستجرام"، بفيديو لوالده المطرب المغربي البشير عبدو، وهو يغني موال مغربي قديم، معلقا عليه قائلا :"هذا بابا حبيبي معلمي ، الله يحفظك و يخليك ليا يا غزالي ، كلما اسمع صوتك المغربي الحر أُطرب من أعماق قلبي ..موال مغربي" بصوت بابا حبيبي".

وفى 18 ديسمبر الماضى، عاد لمجرد لإحياء الحفلات الغنائية، بعد غياب 3 سنوات، وذلك بغنائه ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهى فى المملكة العربية السعودية.

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وكانت السلطات الفرنسية فد القت القبض على المغنى سعد لمجرد سبتمبر قبل الماضى، حيث أعلن القضاء الفرنسى رسميًا إعادته للحبس مرة أخرى، على خلفية نفس قضية الاغتصاب التى خرج منها بكفالة 150 ألف يورو، لكن يبدو أنها لم تكن كافية لحصوله على البراءة، ويواجه تهمة اغتصاب جديدة إلى جانب تهمة لورا، وهى التى دفعت المحكمة إلى وضعه مجددًا فى السجن رهن الاعتقال الاحتياطى بانتظار البتّ فى القضية.

ويستعد الفنان المغربى سعد لمجرد لخوض تجربة التمثيل فى مسلسل من بطولته، كان تعاقد عليه منذ فترة لكن تم تأجيله بسبب القضايا التى أبعدته عن الوسط الفنى لسنوات.