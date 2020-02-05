صورة- انهيار فيفي عبدة في جنازة نادية لطفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:

انهارت الفنانة فيفي عبدة أثناء تشييع جنازة الفنانة نادية لطفي والتي وافتها المنية أمس الثلاثاء بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 83 عامًا.

وشهدت الجنازة حضور عدد من الفنانين، من بينهم نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي وإلهام شاهين ورجاء الجداوي.

النجمة الراحلة من مواليد 3 يناير 1937، وتعتبر من أهم النجمات في تاريخ السينما المصرية، إذ قدمت عددا من الأعمال الهامة أبرزها "أبي فوق الشجرة"، "الناصر صلاح الدين"، "النظارة السوداء"، وغيرها.