"الفلوس" يتجاوز 40 مليون جنيه بعد 6 أسابيع بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: تجاوزت إيرادات فيلم "الفلوس" حاجز الـ 40 مليون جنيه، وحقق الفيلم بعد 6 أسابيع منذ طرحه بدور العرض السينمائي مبلغ 40 مليون 820 ألف 421 جنيه. الفيلم يتنافس مع 4 أفلام أخرى، هي "لص بغداد"، "يوم وليلة"، "ينات ثانوي"، "دماغ شيطان". وتدور أحداث فيلم "الفلوس" في إطار أكشن كوميدي، وهو من بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.

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