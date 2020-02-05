أكاديمية فنون وعلوم الصور تحذف "تغريدة" تنبؤات الفائزين بالأوسكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حذفت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة "الأوسكار"، تغريدة قامت بنشرها عبر حسابها على تويتر، تضمنت تخمينا للفائزين بجوائز الأوسكار هذا العام.

"التغريدة" التي أثارت جدلا كبيرا، تسبب في قيام المسئولين عن الصحفة بحذفها، وبحسب مواقع عالمية فقد أطلقت أوسكار أداة تفاعلية تتيح للجمهور وضع توقعاته الخاصة قبل حفل توزيع جوائز الأوسكار هذا العام، وهذا ما حدث بالفعل على الصفحة.

الأمر بدا وكأنها نتيجة الفائزين بجوائز الأوسكار لهذا العام، وسرعان ما قامت الصفحة بحذف الصورة التي قرأت على أنها توقعات الأوسكار.

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الإدارة بعدها قامت بتدارك الخطأ، وأكدوا أنهم قاموا بدعوة المعجبين لإنشاء توقعات الأوسكار، وبسبب مشكلة مختصرة على تويتر اعتقد البعض أن التوقعات جاءت من حساب الأكاديمية.

وأكدت الصفحة الرسمية أيضا، أن الأكاديمية ستكشف عن اختياراتها يوم الأحد الموافق 9 فبراير، وهو موعد إعلان الفائزين بالجوائز.