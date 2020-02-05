رفيع بيه وفرحة أوس أوس وكريم عبد العزيز مشهد من "الضوء الشارد"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
قلد الثنائي كريم محمود عبدالعزيز ومحمد أسامة "أوس أوس"، أحد مشاهد مسلسل "الضوء الشارد"، بطريقة كوميدية، عبر تطبيق "تيك توك".
وشارك "أوس أوس"، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بـ"انستجرام"، مقطع الفيديو، وحاز على إعجاب الكثير من متابعيه.
مسلسل "الضوء الشارد"، تم عرضه للمرة الآولى عام 1998، من إنتاج صوت القاهرة وإخراج مجدي أبو عميرة، وكُتب له النجاح حتى هذه اللحظة.
أوس أوس وكريم محمود عبد العزيز تعاونا في رمضان الماضي في مسلسل "هوجان" مع محمد إمام، صلاح عبد الله، أسماء أبو اليزيد وميرنا نور الدين، وهو من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.
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