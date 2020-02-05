شاهد: هكذا رد عبد المجيد عبدالله على متابع انتقد طريقة تعامله مع معجبيه على تويتر

رد الفنان عبد المجيد عبدالله على متابع انتقد طريقة تعامله مع معجبيه على تويتر حيث قال له المتابع: ابوعبدالله يافخم مُغني عربي الله يهديك هذا تويتر وليس قروب فالواتس الا على طاري قروب فالواتس شرايك نسوي قروب.

من جانبه رد الفنان على المتابع قائلاً: عبود حبيبي الله يهديك هذا مكان للتواصل مع محبيني فقط احنا ف2020 فكرة انك نجم وترسم هذي موضه قدييييييمه السوشال ميديا ماخلت شي الصحافه الفنيه شبه ميته تغيرت الدنيا انا اتكلم مع محبيني بطبيعتي تعجب ماتعجب مسألة ذوق وعلى طاري القروبات فالواتسب تراها للمقربين فقط ياعبود شكرا لمرورك.