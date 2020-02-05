فيديو كوميدي..تامر حسني يلتقي برجل طويل القامة بالسعودية

نشر النجم تامر حسني مقطع فيديو جديد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

ظهر "تامر" في الفيديو مع موظف أمن طويل القامة خلال تواجده فى مسرح البوليفارد بالعاصمة السعودية الرياض، حيث طلب تصوير الفيديو معه بمناسبة عيد ميلاده.

قال تامر حسنى من خلال الفيديو:"حبيبى..كل سنة وأنت طيب..وإن شاء الله كل سنة أشوفك.. بصحة وعافية وتفضل تطول وتكبر وتطول تانى".

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يذكر انه يعرض للنجم تامر حسنى حاليا فيلم "الفلوس"، والذى حقق إيرادات عالية بمصر ودول الخليج، حيث انطلق الفيلم

فى دور العرض المصرية والعربية يوم 25 من ديسمبر الماضى، وهو قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته إلى جانب تامر حسنى كل من زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومى عز الدين.