نهال نبيل تطرح "فيها شي"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - اصدرت الفنانة المصرية ​نهال نبيل​ أغنيتها الجديدة "​فيها شي​" باللهجة الخليجية وذلك على قناتها الرسمية على يوتيوب.

أغنية "فيها شي" من كلمات علي الغامدي ومن ألحان أحمد عبده وتوزيع عبد الله عبد المجيد.

وتقول كلماتها: "فيها شيّ لو أسألك ..قلي عادي إشتقت لَك..

فيها شيّ لو أسألك ..قلي عادي إشتقت لَك ..

قلي واحشني.. أوضح كيف لَك...

تدري مايكفيني صوتك.. وحدَه صوتك مو كفايا..

يمكن أهْدَا لو أشوفك .. وأشعَر بحضنك دفايا".

الجدير ذكره ان نهال في رصيدها العديد من الأغاني، منها هنبدأ حياه، كان واحشني، لو بيحبك هيرجع.

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