وفاة والدة هبة السيسي

ميرنا وليد - بيروت - توفيت والدة الممثلة المصرية ​هبة السيسي​، بعد صراع طويل مع المرض.

وكانت السيسي قد أعلنت في وقت سابق عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، دخول والدتها في غيبوبة، وطلبت من متابعيها الدعاء لها، قبل وفاتها خلال الساعات الماضية.

يُذكر أن السيسي حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 2004، وإشتهرت من خلال مشاركتها في فيلم "كتكوت" مع الممثل المصري محمد سعد، كما شاركت في عدد من الأعمال السينمائية، منها "دنيا الليل"، و"أنا والمدام"، و"حليمو أسطورة الشواطئ" و"ستات قادرة" و"الصعلوك".

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