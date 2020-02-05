عاصي الحلاني بأغنية باللهجة العراقية

ميرنا وليد - بيروت - اعلن الفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​ عن استعداده لطرح اغنية جديدة من الفلكلور العراقي تحمل عنوان "​بويا محمد​"، وذلك قريبا على احد التطبيقات الموسيقية.

ونال منشوره اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين عبروا عن تشوقهم للأغنية، فمنهم من قال: "اي حاجه جميله من الفارس تسلم روحه وطيبته حبيته اكتر واكتر في زافويس كيدز بالتوفيق"، "اكيد رووعه كالعاده".

وكان الحلاني أحيا مؤخرا حفلاً ناجحاً في المكسيك وعلق على أحد مقاطع الفيديو التي نشرها وهو يغني على المسرح :"ليلة من العمر مع الجالية العربية في كنكون المكسيك الف شكر على استقبالكم ومحبتكم الكبيرة".

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