أشرف زكي يكشف ما رفضته نادية لطفي في أيامها الأخيرة

ميرنا وليد - بيروت - كشف نقيب الممثلين المصريين ​أشرف زكي​ أن الممثلة المصرية الراحلة ​نادية لطفي​، رفضت في أيامها الأخيرة الحصول على المساعدات، التي قُدمت لها، وقال إنها كانت تتلقى الرعاية من الدولة.

وتطرّق زكي إلى مسيرة لطفي الفنية في مقابلة مع "سكاي نيوز - عربية"، وقال إنها ودّعت الجميع مقدمة الشكر الى كل من وقف إلى جانبها، لافتاً إلى أنها تركت في تراثها 80 فيلماً، وأثراً كبيراً في وجدان الأجيال في مصر والعالم العربي.

وتابع أنها كانت متعددة الإهتمامات، وشاركت في أعمال الهلال الأحمر في مراحل الحرب.

وعن العلاقات بين لطفي وبين زملائها، قال زكي إنها كانت جيدة وكانت تعتبر نفسها كبيرة العائلة الفنية، وتهتم بالجميع وتسأل عن أحوالهم.

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