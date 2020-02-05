تراند اليوم : فتحت الصدر منفعتش .. حسن شاكوش يعتذر للملحن “محمد مدين”

نشر مطرب المهرجانات عمر كمال عبر صفحته الرسمية على Facebook، مقطع فيديو ظهر فيه رفقة زميله مطرب المهرجانات حسن شاكوش وهما يقدمان رسالة اعتذار للملحن الموسيقي محمد مدين.
قال عمر كمال خلال الفيديو: “إحنا عايزين نشكر الملحن الكبير مدين ونتأسف له لو هو زعلان مننا بس هو مش زعلان مننا أنا عارف، الفيديو ده رسالة اعتذار مني ومن أخويا حسن شاكوش لمدين، الأغنية عاملة 65 مليون بفضل ربنا ثم الناس ثم طبعا اللحن بتاعك اللي هو لحن حاجة مستخبية”
تابع: “إحنا عملنا فكرة بنقلش أو بنهزر مع الناس حاجة خفيفة الحمد لله ربنا كرمنا فيها ونجحت وبعد كده كان لازم الحق يرجع لاصحابه اللحن ده يا جماعة لحن أغنية حاجة مستخبية لمدين ومحمد حماقي”.
أضاف حسن شاكوش مطرب مهرجان “بنت الجيران”: “أنا بقول لك يا مدين الأغنية نجحت بلحنك، واحنا طبعا لازم نديك حقك ودي أغنية حاجة مستخبية لأخونا وحبيبنا النجم محمد حماقي والفترة الجاية إن شاء الله هنطور من المهرجان وهتشوفوا حاجات حلوة، وأنت يا مدين اللي هتعمل لنا الحاجة دي وهناخد منك لحنها”.