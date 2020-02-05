تراند اليوم : فتحت الصدر منفعتش .. حسن شاكوش يعتذر للملحن “محمد مدين”

نشر مطرب المهرجانات عمر كمال عبر صفحته الرسمية على Facebook، مقطع فيديو ظهر فيه رفقة زميله مطرب المهرجانات حسن ‏شاكوش وهما يقدمان رسالة اعتذار للملحن الموسيقي محمد مدين.‏

قال عمر كمال خلال الفيديو: “إحنا عايزين نشكر الملحن الكبير مدين ونتأسف له لو هو زعلان مننا بس هو مش زعلان مننا أنا ‏عارف، الفيديو ده رسالة اعتذار مني ومن أخويا حسن شاكوش لمدين، الأغنية عاملة 65 مليون بفضل ربنا ثم الناس ثم طبعا اللحن ‏بتاعك اللي هو لحن حاجة مستخبية”‏

تابع: “إحنا عملنا فكرة بنقلش أو بنهزر مع الناس حاجة خفيفة الحمد لله ربنا كرمنا فيها ونجحت وبعد كده كان لازم الحق يرجع ‏لاصحابه اللحن ده يا جماعة لحن أغنية حاجة مستخبية لمدين ومحمد حماقي”.‏

‏ أضاف حسن شاكوش مطرب مهرجان “بنت الجيران”: “أنا بقول لك يا مدين الأغنية نجحت بلحنك، واحنا طبعا لازم نديك حقك ودي ‏أغنية حاجة مستخبية لأخونا وحبيبنا النجم محمد حماقي والفترة الجاية إن شاء الله هنطور من المهرجان وهتشوفوا حاجات حلوة، وأنت ‏يا مدين اللي هتعمل لنا الحاجة دي وهناخد منك لحنها”.‏