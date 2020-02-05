تراند اليوم : ونعمة العيلة .. حلا الترك ترفع دعوة وتتهم والدتها بالسرقة

تعرضت الفنانة البحرينية حلا الترك لهجوم عنيف من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها مقاضاة والدتها منى السابر بتهمة السرقة، لافتين إلى أن حلا الترك تتخذ قرارات غير مسوؤلة في عمر صغير.

واتهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي جدة حلا الترك ، بأنها حرضت الفنانة البحرينية الشابة ضد والدتها وايضا بموافقة والدها الذي انفضل عن منى السابر منذ اكثر من خمسة سنوات.

ودائما ما تتصدر حلا الترك وعائلتها العناوين المواقع الاخبارية بسبب العرض المستمر لازماتهم مثل خلافات حلا الترك مع زوجة ابيها المغربية دنيا بطمة.

ومن جانبها لم تعلق والدة حلا الترك على الأمر وفضلت الصمت لحين الوصول لحل مع ابنتها التي تبلغ من العمر 17 عامًا.