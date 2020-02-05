تراند اليوم : بروب النوم الابيض .. سارة نخلة تجنن الجمهور – صورة

نشرت الفنانة سارة نخلة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وظهرت سارة نخلة فى الصورة بالروب الأبيض وهى تحتضن كلبها،ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج البسيط والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون البينك الفاتح، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها لإبراز إطلالتها.

وعلقت سارة نخلة على الصورة قائلة “لا مش هاينفع اخرج اسهر معاكو عشان عندي شغل ضروري….. … صورتي وانا بشتغل ????????‍♀️????”.

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يذكر أن احدث أعمال الفنانة سارة نخلة مسلسل نصيبي وقسمتك 3 من تأليف عمرو محمود ياسين، وكان الجزء الثاني من المسلسل عُرض في شهر سبتمبر الماضي.

وشاركت سارة نخلة في مسلسل حكايتي، وشاركتها البطولة ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد بدير.