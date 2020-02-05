تراند اليوم : ربنا يستر على عباده.. فنانة شهيرة تتقدم بشكوى ضد والدتها “تفاصيل مثيرة”

ما زالت أزمة الفنانة الشابة البحرينية حلا الترك وجدتها مها الترك من جهة ووالدتها منى السابر من جهة أخري مستمرة بل وأخدت منحي جديد ومختلف حيث ظهرت اتهامات بالسرقة وشكواى متبادلة.

وبعد خروج الأم مني السابر بفيديو تكشف فيها عن تعرضها للتهديد، وعن حرمانها من أولادها الذين يقيمون حاليًا مع جدتهم، تضامن العديد من الأشخاص معها معبرين عن رفضهم لحرمان أم من أبنائها، متسائلين عن سبب هذه المشاكل الغريبة. كما تعرضت الجدة مها الترك بشكل خاص لهجوم عنيف من الجمهور كذلك،

وقررت الجدة الخروج عن صمتها والحديث عن الموضوع، وكشفت من خلال تعليق ردت فيه على إحدى المدافعات عن منى السابر، أن الأولاد هم من قرروا الابتعاد عن والدتهم، وأن إقامتهم عندها قرارهم.

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كما صدمت مها الترك الجمهور عندما كشفت أن حلا الترك تقدمت بشكوى ضد والدتها بتهمة السرقة، وأضافت أن هناك العديد من التفاصيل الصادمة، لكن الله أمر بالستر لذلك لن تكشفها.

وأثار الأمر حالة من الجدل والغضب بين الجمهور، الذين اعتبروا أن تصرف حلا غير أخلاقي مع والدتها، فمهما كانت درجة خلافها مع أمها لا يحق لها أن تشتكي عليها.

يُشار إلى أن الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك هي ابنة المنتج محمد الترك، الذي انفصل عن والدتها بعد 10 سنوات من الزواج أسفرت عن ابنة وولدين، ليتم الانفصال بينهما ويتزوج بعدها المنتج البحريني من الفنانة المغربية دنيا بطمة التي أنجب منها ابنته غزل، إلا أن المشاكل لم تتوقف بين الطرفين، وانتقل الأبناء ما بين حضانة الأب والأم والجدة أكثر من مرة، بالإضافة لمرورهم في العديد من المشاكل والأزمات الأخرى.