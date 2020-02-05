فيديو: شاهدوا هدية ميريام فارس لابنها جايدن في عيد ميلاده

طرحت الفنانة ميريام فارس فيديو خاص بمناسبة لابنها جايدن، على أنغام أغنية "غافي" التي أعدتها له بعد ولادته وصورتها فيديو وشاركها فيها، وتضمن الفيديو مشاهدات من الحفل الذي أقامته له قبل يومين، بمناسبة بلوغه عامه الرابع.

ميريام فارس

وكانت ميريام فارس قد أثارت الجدل من جديد، بإخفائها صورة زوجها في الصور والفيديو، حيث ظهر مختبئاً خلف ابنه وهو يحتضنه، كما لم يظهر وجه جايدن.

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من جهة ثانية، انتشر فيديو رومانسي لميريام وزوجها، وهو يطبع على خدها قبلة رومانسية، ونجحت الفنانة أيضاً في إخفاء وجهه.

ميريام فارس