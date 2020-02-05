صور: تشييع جثمان نادية لطفي بسرية ودفنها بجوار ماجدة الصباحي

شيع أحمد البشاري نجل الفنانة الراحلة نادية لطفي، جثمان والدته من مسجد مستشفى المعادي، حيث تمّ التشدّد في منع وسائل الإعلام والجمهور من الدّخول إلى المقر الخاضع للأحكام والقوانين العسكرية.

وحضر التشييع عدد محدود من أفراد العائلة وصديقات وأصدقاء الراحلة وسط أجواء هادئة، وانتظر عشاق الفنانة مرور الجثمان من بوابة الخروج.

وقد قرّر ابنها دفنها في مقابر العائلة في مدينة 6 أكتوبر، بجوار مدفن صديقتها المقربة الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي.

وقد حضر الجنازة فنانون منهم ميرفت أمين ودلال عبد العزيز وبوسي شلبي وغادة نافع، والدكتور خالد عبد الجليل، وفيفي عيده، وعبد العزيز مخيون، والمخرج مجدي أحمد علي وسمير صبري ومحمد أبو داوود والأب بطرس دانيال، إضافة إلي الدكتور أشرف زكي.

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ومن المقرر أنّ تستقبل عائلة الراحلة العزاء، مساء غدٍ الخميس في مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد في السادس من أكتوبر.

يذكر أنّ الفنانة رحلت صباح أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 83، بعد نزلة شعبية حادّة أدخلتها العناية المشدّدة قبل أسبوعين.