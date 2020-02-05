أصدر موقع TOP BEAUTY WORLD قائمته النهائية للعام 2019، التي ضمّت نجمتين عربيتين فقط، هما المصرية هايدي موسى التي احتلت المرتبة 70 ونجمة ستار أكاديمي الجزائرية سهيلة بن لشهب في المركز 97. سهيلة بن لشهب واحتلت المرتبة الأولى نجمة "حرب العروش" الممثلة إميليا كلارك، والثانية آمبر هيرد والثالثة أليكساندرا دادليو والرابعة أنجلينا جولي، والخامسة ديبيكا بادكون، أما هايدي موسى، فجاءت في المرتبة السبعين من القائمة بعد تصنيفها في البداية بالمركز 33، واحتلت سهيلة بن لشهب المرتبة ال 97 بعدما كانت في المركز 79، وغادرت المغربية حنان الخضر القائمة وكانت في المركز العام الماضي. هايدي موسى Advertisements وأكد الموقع الرسمي أن التصنيف النهائي لم يحتكم إلى تميز الوجه فقط، إذ تم استبعاد بعض المرشحات وتغيير ترتيب البعض الآخر لعدم تميزهن بجمال بقية الجسد. ويأتي هذا التصنيف، وفقاً لتقييم ثلاثة من أشهر أطباء التجميل في لوس أنجلوس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: نجمتان عربيتان في قائمة أجمل 100 وجه في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.