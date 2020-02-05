جثمان نادية لطفي يصل إلى المسجد بحضور هؤلاء النجوم

وصل جثمان الفنانة المصرية الراحلة نادية لطفي، إلى مسجد مستشفى المعادي العسكري، تمهيدًا لصلاة الجنازة عليها، عقب صلاة الظهر ثم دفنها في مقابر الأسرة. نادية لطفي وحرص عدد من الفنانين المقربين لنادية على مصاحبة جثمانها من غرفة العناية المركزة إلى التجهيزات ثم إلى المستشفى ومن بينهم أشرف زكي، نقيب الممثلين، وميرفت أمين، وبوسي، ومحسن علم الدين، وغادة نافع ابنة الراحلة ماجدة الصباحي، وفيفي عبده وعبد العزيز مخيون، والإعلامية بوسي شلبي. Advertisements نادية لطفي ومن المنتظر وصول النجمات إلهام شاهين ودلال عبد العزيز ورجاء الجداوي خلال الدقائق القليلة الباقية، وسيتم قبول العزاء غدا بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

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