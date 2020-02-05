الممثلة أمية ملص تكشف عن الخلطات الطبيعية التي تستخدمها للاعتناء ببشرتها

تشتهر الممثلة السورية أمية ملص بشخصية "بوران" التي قدمتها إلى جانب الفنان السوري عباس النوري والفنانة صباح الجزائري في الأجزاء المتنوعة من المسلسل السوري الشهير باب الحارة.

أمية حضرت يوم أمس الجمعة في العاصمة السورية دمشق افتتاح شركة MKP للإنتاج الفني والسينمائي وحفل أولى نجومها الفنان فراس طباع.

أمية ملص

مجلة الجميلة تواجدت في الحدث ورصدت لكم إطلالتها حيث ظهرت أمية بفستان قصير من اللون النيلي الغامق تميّز بقصة أكمامه التي تظهر جانب من اليد بإطلالة ملفتة والذي يتخللّه البرق اللامع وهو موضة بدأت تندرج في أغلب الحضور الفني لنجوم سوريا.

واهتمت بمكياج وتسريحة شعر الفنانة أمية خبيرة التجميل راميا سويدان التي أظهرت ملامح وجهها وثقتها بنفسها في ظل شخصيتها الحقيقية.

وتقول أمية: "عندما يكون لديّ أي حضور فني أو اجتماعي، أبحث عن التميّز والتألق للظهور، وبالفعل اتلقى دائمًا إشادات إيجابية حول ذلك".

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أمية ملص

كما كشفت أنها تتعامل مع المصممات غالية فهد، أميرة شيخاني وغيرهنَّ في أغلب ظهورها في الفعاليات الفنيّة التي تُقام في العاصمة السورية دمشق.

أما الألوان أوضحت أنها دائمًا تبتعد عن اللون الأسود إلا في الحالات الخاصة جدًا كالحضور الرسمي مع شرط أن يكون شفاف وشيفون له قَصة معينة، مضيفة أنها تُفضل الألوان الغامقة الظاهرة التي تُضيف لمستها الخاصة.

وعن بشرتها تحرص أمية على الاهتمام بها دائمًا حيث تقول: "بعد كل مناسبة بشيل المكياج فورًا، وبستخدم مرطبات للوجه مع الخلطات الطبيعية كماء الورد والزيوت، وهذا ما يجعلني أحافظ على بشرتي وتبقى بأبهر صورة".

