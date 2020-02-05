يشيّع اليوم جثمان الفنانة نادية لطفي التي رحلت عن عالمنا أمس الثلاثاء عن عمر يناهز ال83 عاما. مع حسين فهمي وميرفت امين هي بولا محمد لطفي شفيق من مواليد 3 كانون الثاني 1933 في محافظة المنيا عن أب مصري وأم تركية، ولكن هويتها الرسمية تؤكد أن اسمها الحقيقي بولا محمد مصطفى شفيق ومن مواليد 3 كانون الثاني 1937 في حي الوايلي في القاهرة وتقيم في حي عابدين ومن أب مصري وأم مصرية اسمها فاطمة. إقرئي أيضًا: رغم قرار سجنه... أحمد الفيشاوي لن يدفع نفقات ابنته لينا ويكشف عن مفاجأة شذى سبت تعلن عقد قرانها وتتحفّظ على هوية العريس شهادة ميلادها مع رشدي اباظة اسمها كان مثار الكثير من الجدل، وتردد أن والدها أراد تكريم والدتها البولندية الأصل فقرر اختيار أول 4 حروف من اسم بلدها ليصبح اسما لابنته وأطلق عليها بالفعل اسم "بولا"، ولكن الحقيقة حسب رواية نادية لطفي إنه أثناء ولادتها تعبت والدتها، وكانت معها راهبات بالمستشفى وإحداهن كانت طيبة جميلة اسمها بولا، فسمتها والدتها بنفس الاسم. مع زوجها وكما اسمها، حياتها كانت عبارة عن محطات تستحق أن تذكر، من عروبتها ومناصرتها للقضايا القومية، إلى أمومتها وزيجاتها المتعددة، وأعمالها التي سيخلدها التاريخ. مع سعاد حسني "الجميلة" تختصر حياة النجمة بمجموعة صور، شكّلت تاريخها الفني الحافل، الذي شكل إرثاً أثرى المكتبة الفنية العربية. مع نجمات الزمن الجميل مع وديع الصافي وراغب علامة ونور الشريف وبوسي مع والدها مع يوسف شاهين نادية لطفي في طفولتها Advertisements والدة نادية لطفي صورة تعكس اناقتها طفلة مع والدتها في الدورة الاولى من مهرجان القاهرة السينمائي في صورة ارشيفية في عزاء سعاد حسني كانت مدخنة شرهة مع ابنها الوحيد مع ابنها مع الرياضي عادل هيكل مع الصبوحة اثناء حصار بيروت عام 82 شقراء السينما المصرية

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كانت هذه تفاصيل خبر صور نادرة لـ نادية لطفي والجانب المغيّب من عائلتها تشاهدونها للمرة الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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