فن ومشاهير

صور نادرة لـ نادية لطفي والجانب المغيّب من عائلتها تشاهدونها للمرة الأولى

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يشيّع اليوم جثمان الفنانة نادية لطفي التي رحلت عن عالمنا أمس الثلاثاء عن عمر يناهز ال83 عاما.

 

مع حسين فهمي وميرفت امين

مع حسين فهمي وميرفت امين

هي  بولا محمد لطفي شفيق من مواليد 3 كانون الثاني 1933 في محافظة المنيا عن أب مصري وأم تركية، ولكن هويتها الرسمية تؤكد أن اسمها الحقيقي بولا محمد مصطفى شفيق ومن مواليد 3 كانون الثاني 1937 في حي الوايلي في القاهرة وتقيم في حي عابدين ومن أب مصري وأم مصرية اسمها فاطمة.

 

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شهادة ميلادها

شهادة ميلادها

 

مع رشدي اباظة

مع رشدي اباظة

اسمها كان مثار الكثير من الجدل، وتردد أن والدها أراد تكريم والدتها البولندية الأصل فقرر اختيار أول 4 حروف من اسم بلدها ليصبح اسما لابنته وأطلق عليها بالفعل اسم "بولا"، ولكن الحقيقة حسب رواية نادية لطفي إنه أثناء ولادتها تعبت والدتها، وكانت معها راهبات بالمستشفى وإحداهن كانت طيبة جميلة اسمها بولا، فسمتها والدتها بنفس الاسم.

 

مع زوجها

مع زوجها

وكما اسمها، حياتها كانت عبارة عن محطات تستحق أن تذكر، من عروبتها ومناصرتها للقضايا القومية، إلى أمومتها وزيجاتها المتعددة، وأعمالها التي سيخلدها التاريخ.

 

مع سعاد حسني

مع سعاد حسني

"الجميلة" تختصر حياة النجمة بمجموعة صور، شكّلت تاريخها الفني الحافل، الذي شكل إرثاً أثرى المكتبة الفنية العربية.

 

مع نجمات الزمن الجميل

مع نجمات الزمن الجميل

 

مع وديع الصافي وراغب علامة ونور الشريف وبوسي

مع وديع الصافي وراغب علامة ونور الشريف وبوسي

 

مع والدها

مع والدها

 

مع يوسف شاهين

مع يوسف شاهين

 

نادية لطفي في طفولتها

نادية لطفي في طفولتها

 

والدة نادية لطفي

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والدة نادية لطفي

 

صورة تعكس اناقتها

صورة تعكس اناقتها

 

طفلة مع والدتها

طفلة مع والدتها

 

في الدورة الاولى من مهرجان القاهرة السينمائي

في الدورة الاولى من مهرجان القاهرة السينمائي

 

في صورة ارشيفية

في صورة ارشيفية 

 

في عزاء سعاد حسني

في عزاء سعاد حسني

 

كانت مدخنة شرهة

كانت مدخنة شرهة

 

مع ابنها الوحيد

مع ابنها الوحيد

 

مع ابنها

مع ابنها

 

مع الرياضي عادل هيكل

مع الرياضي عادل هيكل

 

مع الصبوحة

مع الصبوحة

 

اثناء حصار بيروت عام 82

اثناء حصار بيروت عام 82

 

شقراء السينما المصرية

شقراء السينما المصرية

 

 

 

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