محمد رمضان يشعل السوشيال ميديا بفيديو داخل منزل عادل امام.. ويقبّل رأس حفيداته!

شارك الفنان محمد عادل إمام جمهوره ومحبيه، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو «إنستقرام» بمقطع مصوّر؛ ظهر من خلاله وهو يقدم وصلة غنائية مع حفيدات الزعيم عادل إمام، وقام محمد رمضان خلال المقطع بتقبيل رأس إحدى الفتيات اللاتي ظهرن معه في المقطع، وقام بتقديم أغنيته الجديدة «رايحين نسهر».

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الجمهور يسأل عن سبب تواجد محمد رمضان في منزل عادل إمام

جمهور محمد رمضان تفاعل بشكل كبير مع المقطع المصوّر، وتساءلوا عن سبب تواجد محمد رمضان مع حفيدات الزعيم عادل إمام، وهل من الممكن أن يشارك محمد رمضان الفنان عادل إمام في عمل فني قريب أم لا؟

يشار إلى أن الفنان عادل إمام قد انتهى من تصوير جميع مشاهد مسلسله الجديد «فالنتينو»، الذي سيخوض به السباق الرمضاني المقبل بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية، من بينهم دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، داليا البحيري، طارق الإبياري، زكي فطين عبدالوهاب، وغيرهم الكثيرون من نجوم الكوميديا.

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أما الفنان محمد رمضان، فيستمر حالياً في تصوير مسلسله الجديد «البرنس»، الذي يشارك في بطولته بجانب كل من الفنانة اللبنانية نور، التي حلّت بديلة للفنانة غادة عادل، التي اعتذرت مؤخراً عن تجسيد دور البطولة أمام الفنان محمد رمضان، كما يشارك أيضاً في بطولة العمل كل من الفنانة روجينا، وأحمد زاهر، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.



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