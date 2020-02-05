شيلاء سبت تعلن حدثاً سعيداً ونجوم الفن يهنئونها: الله يتمم بخير

شاركت الفنانة البحرينية شيلاء سبت، جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام، بصورة كشفت من خلالها عن عقد قران شقيقتها الفنانة شذى سبت.

وعلقت شيلاء على الصورة التي نشرتها لشقيقتها وقالت: «الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات، ألف مبروك عقد قران أختي #شذى_سبت وربي يهنيج ويسعدج ويجعل أيامكم كلها فرح وحب وتوفيق»

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وأضافت «أقاوم كل مشاعر السعادة التي تعتريني في هذه اللحظة، وتمنع كلماتي من التدفق، لأكتب لكم عن مشاعر الفرح والسرور التي تغمرني، وكلماتي تتراقص طرباً على نبضات قلبي، فأشدوا لكِ بلحن سعيد: بارك الله لكما، وبارك عليكما، وجمع بينكما على الخير»

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نجوم الفن يتفاعلون مع منشور شيلاء

وتفاعل مع منشورها الكثيرون من نجوم الفن بدول الخليج، وحرصوا على تهنئة شقيقتها، وكان أول هؤلاء الفنانين حبيب غلوم الذي علق قائلاً: «ما شاء الله مبروكين الله يتمم عليهم بالخير والسعادة وراحة البال يارب».

كما تفاعل مع هذا المنشور الكثيرون من محبي شيلاء وشذى، والذين حرصوا على الدعاء لشذى بحياة سعيدة بعيدة عن أي أزمات.

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وتعتبر الفنانة شيلاء سبت وشقيقتها الفنانة شذى سبت، من أشهر الفنانات الشابات اللاتي استطعن أن يحققن شهرة واسعة خلال السنوات القليلة الماضية، وقدمن العديد من الأدوار المميزة.