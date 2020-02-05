اسما شريف منير: فكرت في الانتحار لهذا السبب

كشفت الإعلامية أسما شريف منير، ابنة الفنان الشهير، أنها فكرت في الانتحار، بعد أزمتها الأخيرة عقب تصريحاتها عن الشيخ الشعراوي، وأضافت أنها تعرضت لهجوم شرس، لم تتحمله نفسياً، وهو ما كان سبباً في تفكيرها.. بهذه الطريقة جاءت تصريحات أسما، خلال برنامج «الحدث العربية»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي.

وأضافت أسما خلال لقائها، الذي عرض بالأمس، أنها تعلمت ألا تتحدث مجدداً في الدين، أياً كانت الأسباب؛ خوفاً من التعرض لنفس المصير، مشيرة إلى أنها تلقت السباب والإهانات والشتائم التي طالت أهلها، ممن لم يخطئوا، وكان من نصيبهم العديد من الإهانات.

اقرئي ايضا : نادية لطفي تسخر من خبر وفاتها: إللي هيتأخر عن عزائي هزعل منه

وكانت أسما قد اعتذرت للجمهور منذ فترة، وأوضحت تفاصيل الواقعة على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بقولها خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب: «أنا مش مصدقة أي حاجة والله العظيم من إمبارح مش مصدقة، يعني هو الموضوع ابتدا إن أنا الفترة الماضية كنت تعبانة صحياً ونفسياً، فدخلت وقلت أنا عايزة أسمع لشيخ، أو أسمع لحد يقنعني ويبقى بسيط وأفهمه.. ما معناه إني محتاجة أقرب من ربنا أكتر وعايزة حد، فرشحوا لي ناس؛ لأن دي طريقتي مع المتابعين، بسألهم ويسألوني وكده، كتبوا لي شيوخ كتير أوي، وقلت حشوفهم كلهم، وحتى حد كتبلي لازم تسمعيلهم كلهم، وتشوفي أكتر حد أقربلك وتابعيه، فحد كتبلي الشيخ متولي الشعراوي، الله يرحمه».

Advertisements

وتابعت قائلة: «دخلت ورديت كومنت يعني عايزة أموت نفسي إني قلت كده بجد والله العظيم، دخلت كتبت وقلت إن أنا كنت بشوف الشيخ الشعراوي طول عمري ومكنتش بفهم حاجة، والكلام كان بيبقى بالنسبة لي صعب جداً، وبعدين لما كبرت شفت حاجة ليه أو كده، كان فيها تطرف، وطبعاً الكلمة دي أنا مكنتش عايز أقولها أصلاً؛ لأني أنا خفت أقولها، ومش هاقولها تاني لحد ما أموت، وأنا حقيقي مفهمتهاش وعقلي مستوعبهاش وحتى استغربت».

وأضافت: «من ساعة ما قلت الجملة دي، قسماً بالله أنا بقولها بمنتهى العفوية، مش قصدي أي حاجة. مستحيل كنت أتخيل إن دي تبقى ردود الأفعال أبداً».

شاهدي الفيديو :