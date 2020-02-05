ما هي ردّة فعل أنجلينا جولي على أخبار عودة براد بيت وجنيفر أنيستون؟

نفت تقارير الصحف الأجنبية الشائعات التي انتشرت مؤخراً حول زواج النجم العالمي براد بيت وطليقته الفنانة جينيفر أنيستون، وذلك بعد مرور ما يقرب من 15 عاماً على انفصالهما.

وجاءت هذه الشائعة بعد ظهور براد بيت وأنيستون معاً أثناء حضورهما حفل Screen Actors Guild awards، وكانت علاقتهما حميمة وكأنهما سيعودان من جديد، حيث قامت الكاميرات بالتقاط صور لهما في كواليس المهرجان، وهما يتبادلان الأحضان والقبلات، وكان هذا الموقف بمثابة صدمة لمن حولهما، خاصة وأن وسائل الإعلام كانت قد أعلنت في وقت سابق أن سبب انفصالهما هو الخيانة.

رد فعل مفاجئ من أنجلينا جولي على انتشار الخبر

وعن رد فعل الفنانة أنجلينا جولي حول هذه الأخبار واحتمالية عودة براد لطليقته، قالت إحدى المجلات الأجنبية أن أنجلينا تشعر بالغيرة، لكنها صرحت أن هذه التصرفات قد يقصد بها براد بيت مضايقتها.

يشار إلى أن علاقة أنجلينا جولي وبراد بيت بدأت عام 2005 وذلك أثناء تصوير فيلم Mr & Mrs Smith، وكان وقتها مرتبطاً بجنيفر وانفصل عنها، وارتبط بأنجلينا لمدة 12 عاماً كانا فيها في غاية السعادة، إلا أنهما انفصلا في عام 2016.