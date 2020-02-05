عمرو دياب يدعم نجله بعد طرحه أولى أغنياته.. هل ينجح في منافسة والده؟

هنأ عمرو نجله، وغرّد قائلاً: «أهنئ نجلي عبد الله وأصدقاءه على أغنيتهم الأولى، استمروا يا ولاد»، وتفاعل جمهوره مع منشوره، وتمنوا له مستقبلاً مثل والده. وتساءل البعض إن كان المطرب الشاب سينجح في منافسة والده؟

يشار إلى أن عمرو دياب طرح مؤخراً برومو أغنيته الجديدة «يا روقانك»، وهي من كلمات أحمد المالكي وألحان محمد يحيى، وهي من الأغاني التي سيتم طرحها ضمن ألبوم «سهران» المقرر طرحه يوم 12 فبراير المقبل.



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7 فبراير موعد حفل عمرو دياب في السعودية

يذكر أن عمرو دياب كان قد أعلن عن حفله المقبل في السعودية يوم الجمعة المقبلة 7 فبراير، ثم سيغادر إلى الكويت لإحياء حفل ضمن فعاليات معرض الكويت الدولي يوم 13 فبراير، وبعدها سيستعد لحفل غنائي ضخم في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، وذلك يوم 28 فبراير الحالي.

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الجدير بالذكر أن هناك علاقة عاطفية تربط عمرو دياب بالفنانة دينا الشربيني، حيث يظهران معها في العديد من الحفلات والمناسبات العامة، ورغم تداول العديد من الشائعات حول علاقتهما، إلا أنهما لم يكشفا أي تفاصيل، وكانت المرة الوحيدة التي تحدثت فيها دينا عن الهضبة، هي أثناء ظهورها في أحد البرامج للتحدث عن مسلسلها «زي الشمس»، وأشارت إلى أنه يدعمها بشكل كبير في مشوارها الفني.

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