نادية لطفي تسخر من خبر وفاتها: "إللي هيتأخر عن عزائي هزعل منه"

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة الراحلة نادية لطفي، قبل وفاتها بفترة وجيزة، حيث قامت بعمل مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي؛ لترد على شائعة وفاتها التي ترددت أكثر من مرة خلال فترة مرضها قبل وفاتها الحقيقية.

نادية لطفي: الموت سنة الحياة

اقرئي ايضا : شيلاء سبت تعلن حدثاً سعيداً ونجوم الفن يهنئونها: الله يتمم بخير

وردت نادية في الفيديو الذي سبق وفاتها بأنها مؤمنة بالقدر، وأن الموت والحياة هما سنة الحياة التي نعيشها، وأضافت ساخرة: «أنا والبقية في حياتي يعني شايفة المحبين ليا عملوا إيه»»، مشيرة إلى أن هذا الموقف جعلها تتمتع بالوجود والرحيل في آن واحد «إنت على فكرة لك تقدير كبير عندي عشان إنت من أول المعزين».. وأضافت إللي هيتأخر عن العزا بتاعي هزعل منه.

Advertisements

وكانت نادية لطفي قد توفيت صباح أمس عن عمر يناهز 83 عامًا، بعد صراع مع المرض، ونعاها عدد كبير من نجوم الفن على مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت الفنانة الراحلة دخلت في غيبوبة بعد تدهور حالتها الصحية مؤخراً، حيث تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي، بغرفة العناية المركزة في إحدى المستشفيات.



شاهدي الفيديو :