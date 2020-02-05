تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة الراحلة نادية لطفي، قبل وفاتها بفترة وجيزة، حيث قامت بعمل مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي؛ لترد على شائعة وفاتها التي ترددت أكثر من مرة خلال فترة مرضها قبل وفاتها الحقيقية.
نادية لطفي: الموت سنة الحياة
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وردت نادية في الفيديو الذي سبق وفاتها بأنها مؤمنة بالقدر، وأن الموت والحياة هما سنة الحياة التي نعيشها، وأضافت ساخرة: «أنا والبقية في حياتي يعني شايفة المحبين ليا عملوا إيه»»، مشيرة إلى أن هذا الموقف جعلها تتمتع بالوجود والرحيل في آن واحد «إنت على فكرة لك تقدير كبير عندي عشان إنت من أول المعزين».. وأضافت إللي هيتأخر عن العزا بتاعي هزعل منه.
وكانت نادية لطفي قد توفيت صباح أمس عن عمر يناهز 83 عامًا، بعد صراع مع المرض، ونعاها عدد كبير من نجوم الفن على مواقع التواصل الاجتماعي.
كانت الفنانة الراحلة دخلت في غيبوبة بعد تدهور حالتها الصحية مؤخراً، حيث تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي، بغرفة العناية المركزة في إحدى المستشفيات.
شاهدي الفيديو :
كانت هذه تفاصيل خبر نادية لطفي تسخر من خبر وفاتها: "إللي هيتأخر عن عزائي هزعل منه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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