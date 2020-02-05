لقطات رومانسية تكشف مشاعر النجوم العرب

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لقطات رومانسية ولحظات من الحب والغرام يعيشوها نجوم العالم العربي مع نصفهم الآخر، وينشرون صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن داخلهم تجاه أزواجهم.
لمناسبة شهر الحب نعرض لقطات رومانسية تكشف مشاعر المشاهير العرب:
الثنائي تامر حسني وبسمة بوسيل من أنجح الأزواج في الوسط الفني وغالباً ما نراهما في قمة العشق من خلال نظراتهما لبعضهما البعض.
النجم رامي عياش وزوجته يعشقان بعضهما البعض، وهذا ما جعل من رامي تقديم عطلة رومانسية لزوجته كمفاجأة.
النجمة نيكول سابا تنشر صوراً عبر انستقرام برفقة زوجها يوسف الخال ويبدوان في قمة الحب والرومانسية.
النجمة أحلام نشرت صورة كشفت الرومانسية الواضحة التي تجمها بزوجها مبارك الهاجري.
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