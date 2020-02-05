إيهاب فهمي: "الأخ الكبير" يدعو لتماسك الأسرة المصرية

نفى الممثل المصري إيهاب فهمي ما تردد عن وجود جزء ثانٍ لمسلسل "الأخ الكبير"، الذي يشارك في بطولته، معتبرا أن العمل يحمل كل مواصفات الجودة لذا فرض نفسه رغم بعده عن موسم دراما رمضان.



وقال فهمي لـ"العين الإخبارية": "سعيد بالنجاج الكبير الذي حققه العمل الدرامي، ونسبة المشاهدة العالية في مصر وعدد كبير من الدول العربية".

ورأى أن "النص الذي كتبه أحمد عبدالفتاح مثير جدا، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية التي فرضت نفسها مؤخرا، كما أنه يدعو الأسرة المصرية للترابط والتماسك مهما كانت الظروف صعبة".



Advertisements





وتابع: "من عوامل نجاح المسلسل وجود فريق عمل رائع من الممثلين، كما نجح المخرج إسماعيل فاروق في إدارة وتوجيه الفنانين بمهارة كبيرة".

عن الدور الذي قدمه في المسلسل، قال فهمي "أجسد شخصية رجل أعمال يستخدم المال في خدمة مصالحه، ولم أجد صعوبة في تجسيد الشخصية بسبب الخبرة".

"الأخ الكبير" مسلسل اجتماعي بطولة محمد رجب وإيهاب فهمي وعبير صبري وآيتن عامر ومحمود حجازي، تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق، وبدأ عرضه على قناة "سي بي سي" المصرية 4 يناير/كانون الثاني الجاري.

تدور أحداث المسلسل في حي بولاق الشعبي، إذ يواجه الشاب الفقير حربي (محمد رجب) العديد من التحديات في حياته وينجح في التغلب عليها، حتى تقتل شقيقته الذي كان يرتبط بها كثيراً لتنقلب حياته رأساً على عقب، ويدخل في صراعات كبيرة مع عدة أشخاص.