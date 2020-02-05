ذكرى ميلاد فاروق الفيشاوي.. "الحاوي" الذي استعمر القلوب

بحروف بارزة، حفر الفنان المصري الراحل فاروق الفيشاوي اسمه على شاشة السينما والتلفزيون، ومن يتأمل مشواره الفني يجده حافلا بالعطاء ومليئا بالأعمال الرائعة.





ولد محمد فاروق فهيم الفيشاوي، الشهير بـ"فاروق الفيشاوي"، في 5 فبراير 1952 بقرية سرس الليان بمحافظة المنوفية، وسط أسرة ثرية، ويحتل الترتيب الأخير بين أشقائه الخمسة، وشاءت الأقدار أن يرحل والده عن الدنيا عام 1963 كان عمره وقتها 12 عاما.



لم يشعر الطفل الصغير باليتم أو الحرمان، إذ أحبه شقيقه الكبير "رشاد" وبذل مجهودا كبيرا لإسعاده وتلبية طلباته، ومرت الأيام وتوالت السنوات ليصبح الطفل الصغير شابا يافعا، ليلتحق بكلية الآداب جامعة عين شمس.

وفي الجامعة، برزت موهبة "فاروق" الفنية، خصوصاً بعدما التحق بفريق التمثيل وشارك في عدد من العروض المسرحية الناجحة في الجامعة، شيئا فشيئا تحولت الهواية إلى عشق فقرر أن يعمل ممثلا لذا التحق بمعهد الفنون المسرحية.





أسهمت الصدفة بشكل كبير في دخول "الحاوي" الوسط عندما شاهده المخرج الكبير محمد فاضل في أحد عروض المعهد، وأعجب بأدائه وحضوره ولذا رشحه للمشاركة في عدد من المسلسلات كان أولها مسلسل "أرض النفاق" 1975.

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توالت بعد ذلك مشاركات فاروق في الأعمال الدرامية وكانت نقلته المهمة من خلال مسلسل "أبنائي الأعزاء شكرا" 1980 مع الفنان الراحل عبدالمنعم مدبولي وآثار الحكيم، ليحقق المسلسل نجاحا كبيرا وبات فاروق الفيشاوي معروفا وجاذبا لشركات الإنتاج.

وبخطوات مدروسة انتقل الفيشاوي إلى شاشة السينما وقدم في فترة الثمانينيات العديد من الأعمال الجيدة منها "القضية 80، والأشجار تموت واقفة، والباطنية، وغدا سأنتقم، والمشبوه".

وخلال حقبة التسعينيات لمع نجم فاروق الفيشاوي وبات بطلا لعدد من الأعمال الفنية في السينما والتلفزيون والمسرح أيضا، إلا أن أهم ما يميز أعماله في تلك الفترة اهتمامه بتقديم أعمال اجتماعية مثل "الجراج" مع نجلاء فتحي، والتحويلة، وفتاة من إسرائيل، وديك البرابر، وزوجة محرمة.

ظل الفيشاوي محافظا على مستوى أعماله الفنية وحريصا على كسب ود المشاهد، ولم يشغله حبه للفن عن تكوين عائلة، فتزوج بالفنانة الكبيرة سمية الألفي وأثمر زواجهما أحمد وعمر، ولكن حدث الانفصال بعد 16 عاما، ليتزوج بعد ذلك بالفنانة سهير رمزي ليحدث الانفصال سريعا، ثم كرر التجربة للمرة الثالثة مع فتاة تدعى نوران من خارج الوسط الفني وانفصل عنها عام 1998.





في أكتوبر 2018، أعلن فاروق الفيشاوي أثناء تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي إصابته بمرض السرطان، وشعر جمهور المهرجان بالصدمة والحزن، لكن الفيشاوي ظهر قويا وقال إنه سوف يتعامل مع السرطان وكأنه صداع.

أراد أن يتحدى السرطان ولكن شراسة المرض أرهقته كثيرا وكانت نهاية حياته في 25 يوليو 2019، رحل "الحاوي" عن عمر ناهز 67 عاما، ومات المشاغب الذي استعمر القلوب.



