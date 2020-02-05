نجوم الفن في وداع الراحلة نادية لطفي

شيعت جنازة الفنانة المصرية نادية لطفي، بعد ظهر الأربعاء، من مسجد مستشفى المعادي العسكري بالعاصمة القاهرة، بحضور عدد من نجوم الفن في مصر.

وأبرز من شارك في تشييع الجنازة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية المصرية، والفنانات دلال عبدالعزيز وميرفت أمين وإلهام شاهين ودنيا سمير غانم، بجانب الفنانين الكبيرين سمير صبري وعبدالعزيز مخيون.





وقال الدكتور أشرف زكي، لـ"العين الإخبارية"، إن جثمان الفنانة الراحلة سيوارى الثرى في مقابر عائلتها بطريق الواحات التابع لمحافظة الجيزة، موضحا أن العزاء يقام مساء الخميس بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بالمحافظة ذاتها.

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توفيت نادية لطفي، الثلاثاء، عن عمر ناهز 83 عاما بعد صراع طويل مع المرض. والراحلة ولدت 3 يناير/كانون الثاني 1937، واكتشفها المخرج والمنتج رمسيس نجيب. بدأت مسيرتها الفنية بفيلم "سلطان" إنتاج 1958 أمام الفنان الراحل فريد شوقي.

لمعت "لويزا الطيبة" في الستينيات و السبعينيات، وشاركت في بطولة ما يقرب من 50 فيلما سينمائيا، منها: "المومياء، الناصر صلاح الدين، على ورق سولفان، قاع المدينة والخطايا".

وعرف عن الفنانة الراحلة مواقفها الإنسانية والوطنية الرائعة، إذ تطوعت لرعاية الجرحى والمصابين في حرب 1973، وساندت القضية الفلسطينية، وكان مسلسل "ناس ولاد ناس" آخر أعمالها وأعلنت اعتزالها الفن عام 1993.





