السرطان يهاجم الممثلة الأمريكية شانن دوهرتي مجددا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الممثلة الأمريكية في مسلسل "بيفرلي هيلز 90210"، شانن دوهرتي، عن إصابتها بسرطان الثدي في مراحله المتقدّمة.

وكان مسلسل "بيفرلي هيلز" يبثّ في التسعينيات، وهو يحكي قصة مجموعة من الطلاب الثانويين الذين يعيشون في بيفرلي هيلز إحدى ضواحي لوس أنجلوس الفاخرة، التي تحمل الرمز البريدي 90210.

وأعيد إحياؤه خلال 2019، عبر عرض 6 حلقات كان لها صدى كبير، وشارك فيها عدد من الممثلين الذي كانت لهم أدوار سابقة في المسلسل مثل شانن دوهرتي.

وقالت دوهرتي (48 عاما)، خلال برنامج "جود مورنينج أمريكا" إن مرض السرطان عاودها، وأضافت أنها "لم تستوعب الخبر بعد، خصوصاً أنه أمر يصعب تقبّله"، وذكرت: "كان غريباً بالنسبة إليّ أن يتمّ تشخيص إصابتي بالسرطان، فيما توفي قبلي شخص آخر يتمتع بصحّة جيّدة".

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وشرحت الممثلة بأنها لم تكن تريد الحديث عن مرضها، وذلك لتثبت قدرتها على العمل. وأضافت: "حياتنا لا تنتهي عند لحظة تشخيص المرض، إذ يبقى أمامنا بعض الوقت".

وأصيبت دوهرتي بسرطان الثدي أول مرة في 2015، وأعلنت عن معركتها ضد المرض من خلال نشر صور على مواقع التواصل الاجتماعي خلال خضوعها للعلاج، أمّا الآن فهي تعاني سرطان الثدي في المرحلة الرابعة، ما يعني أن المرض انتشر في جسمها.

واختارت الممثلة أن تبقي على مرضها سرا خلال تصوير الحلقات الجديدة من مسلسل "بيفرلي هيلز"، لأنها علمت به بعض مرور بضعة أشهر فقط على وفاة شريكها السابق لوك بيري الذي لم يكن مقررا أن يشارك في المسلسل.