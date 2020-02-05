رأي خاص- داليدا خليل الورقة الرابحة في “سرّ”

تعرض محطة MBC4مسلسل “سرّ” الذي يضم نخبة من وجوه الدراما اللبنانية والسورية على رأسهم الفنانان القديران فادي ابراهيم وبسام كوسا، باسم مغنية، داليدا خليل، وسام حنا، رواد عليو، نتاشا شوفاني، نيكول طعمة، سامي أبو حمدان، حسان مراد، رانيا سلوان، نوال كامل، طارق أنيش، جاد أبو علي، جوي الهاني، أسعد رشدان، مايكل كبابة، تانيا فخري، ليلى قمري، هشام أبو سليمان، نيكول جوي فارس وسواهم. تأليف مؤيد النابلسي وإخراج مروان بركات. من إنتاج “ميديا هاوس بيكتشرز”.

يعالج المسلسل قصة مشوّقة وغامضة في آن والتي تتشعّب وتتعقد حلقة بعد حلقة خاصة بعدما اختفى رجل أعمال ذائع الصيت في ظروف يلفها الغموض والتعقيد، تكشف عن خلافات داخل العائلة الواحدة وبينه وبين منافسيه، راسمة علامات استفهام كثيرة ووضعت الجميع في دائرة الإتهام ومن بينهم زوجته “تالين” التي تلعب دورها النجمة داليدا خليل التي تؤدي الشخصية بمتانة الأداء من خلال حركاتها، إحساسها، نظرات عينيها انفعالاتها ولغة جسدها يتحدثون عنها.

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شخصية “تالين” القوية والخائفة في آن، تدخل الى القلب وتُجبر المشاهد على التعاطف معها على الرغم من أنها المتهمة الاولى في جريمة قتل زوجها الذي يُكبرها بثلاثين عاماً.

وكان من المتوقع أن تقدّم داليدا خليل هذا الاداء اللافت كونها ممثلة لها باع طويل في الدراما، بالاضافة الى أنها الورقة الرابحة في أي عمل جديد تشارك فيه.

تلقى داليدا إشادات كثيرة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يغص “التايملاين” خلال عرض الحلقة بالتعليقات المشيدة بأدائها بشكل ملفت جداً وهذا ما جعل منها نجمة خاصة بعدما قدمت على مدار سنوات مضت عشرات الأعمال نذكر بعضاً منها: حلوة وكذابة، حبيب ميرا، أمير الليل، أسود وغيرها من الاعمال الناجحة.