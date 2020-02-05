نانسي عجرم وأحلام… واطراءات متبادلة

بعدما نشرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم فيديو لها وهي تعبّر عن حبّها لأغنيتها الجديدة “قلبي يا قلبي”، ردّت النجمة الاماراتية أحلام عليها، حيث باركت لنانسي على العمل الجديد الذي وصفته بالرائع.

وكتبت أحلام في تعليقها: “ها هي انتِ دائماً مختلفة، الاغنية رائعة، وانت كنت مختلفة واحساسك مختلف فيها، مبروك“.

بعد دقائق، ردّت نانسي على أحلام وقالت: “وانت ذوقك ومحبتك نادرين مثل فنك حبيبتي أحلام… بحبك“.

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وكانت أحلام قد تضامنت مع نانسي عجرم عقب تعرضها لهجوم مسلح في محاولة سرقة فيلتها. وغردت “أحلام”: “ألف الحمدلله على السلامة يا أطيب قلب يا حبيبتي يا نانسي وسلامة زوجك وبناتك حبايبي ربي يحميكم ما بتستاهلي إلا الخير، والحمد لله أنكم كنتم موجودين في البيت مع البنات، والله قرأت الخبر أشعر قلبي يغلي استودعتكم الرحمن”.

كما حرصت أحلام على الإطمئنان على نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم في وقت لاحق.

وكانت صداقة قد نشأت بين أحلام ونانسي منذ وجودهما معاً في لجنة تحكيم “اراب آيدول”، حيث دائماً ما يعبران عن احترامهما لبعضهما في كل المناسبات.