"الهيبة" يحضر مفاجأة غير متوقعة للجمهور في الجزء الأخير!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتوالى التسريبات الواردة من كواليس مسلسل "الهيبة الرد" شيئا فشيئا، وهو عنوان الجزء الرابع والأخير من سلسلة العمل الجماهيري لانشغال متابعيه فيه حاليا بعد مرور فترة على بدء تصويره في سوريا.

ووفق المعلومات الجديدة فإن الموسم الرابع من "الهيبة" لن يشهد قصة حب بين بطليه تيم حسن وديمة قندلقت، الوافدة الجديدة على العمل، رغم أن المواسم الثلاثة الأولى من المسلسل شهدت قصص حب قوية تجمع تيم حسن بالبطلة أمامه.

وأضافت المصادر الفنية أن الأغنية الدعائية التي يجهز لها الفنان السوري ناصيف زيتون الخاصة بالموسم الرابع من مسلسل "الهيبة" لتكون تتر النهاية، ستكون مفاجأة قوية للجمهور.

كما ستكون الأغنية الجديدة على غرار الأغنية التي قدمها زيتون في الموسم الماضي بعنوان "أزمة ثقة" التي حققت نجاحا واسعا أثناء عرض المسلسل، مع العلم أن تتر البداية لم يتغير وهو أغنية "مجبور".

وكان صناع مسلسل "الهيبة"، أعلنوا أن نهاية سلسلة "الهيبة"، ستكون من خلال الجزء الرابع، المرتقب عرضه في شهر رمضان المقبل، بعد تقديم 3 مواسم ناجحة جماهيريا.

وعلق تيم حسن على انتهاء أحداث مسلسل "الهيبة"، خلال تصريحات تلفزيونية، "يجب أن يكون هناك أفاق وشخصيات جديدة في هذه المهنة.

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المسلسل الذي يخرجه سامر البرقاوي ومن تأليف ورشة من الكتاب أشرف عليها فؤاد حميرة وإنتاج مجموعة "الصبّاح إخوان" للمنتج صادق الصبّاح، سيحمل هذا الموسم اسم "الهيبة الرد"، حيث سيقوم تيم حسن بدور جبل الشيخ جبل، بالرد على مقتل عائلته في اختتام الموسم الثالث.

كما يحمل العمل في موسمه الرابع طابع التشويق، وقد لمّحت مصادر داخل العمل، أن مصير ابن جبل لم يحسم بعد، فهل نجا ابن جبل ونور (سيرين عبد النور) من المجزرة التي أدت إلى مقتل نور؟ الجواب يتحفظ عليه صناع العمل إلى حين بدء عرضه.

وإضافة إلى مشاركة النجمة السورية ديمة قندلفت في الجزء الجديد، سيكون أيضا الفنان اللبناني عادل كرم متواجدا وكذلك نجوم العمل المعروفون وفي مقدمتهم منى واصف وعبدو شاهين وأويس مخللاتي وروزينا لاذقاني وآخرون.

وأكد عادل كرم أن الجمهور سيتفاجأ بالشخصية التي سيقدمها، والتي سيتقمص بها شخصية لا تشبهه وبعيدة عن الصورة التي يعرفها بها الجمهور ولم يسبق أن قدمها في مسيرته الفنية.

واضاف:"لن تروني أنا بل ستكونون أمام شخص آخر، متناقض، تحبونه أحيانا وتكرهونه أحيانا أخرى، وساعةً تصلون لكي يموت وترتاحون من شره".

وأكمل: "سأكون ضد شخصية جبل التي يلعبها تيم حسن، وجمهوره سيكرهني بالتأكيد لكنني سأتقبل الأمر لأن دوري ليس سهلا".