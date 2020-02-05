تغريدة تؤكد زواج يارا من فيليب زيادة.. هل أخفت الموضوع بسبب سمعته؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت تغريدة لصحافية لبنانية حول نية الفنانة يارا الزواج مدنيا من رجل الأعمال اللبناني فيليب زيادة هذا الأسبوع في الولايات المتحدة، حالة من الجدل والتعليقات المتضاربة.

وكانت الصحفية هنادي عيسى نشرت عبر صفحتها في توتير تغريدة قالت فيها: معلومات عن زواج الفنانة يارا ورجل الأعمال فيليب زيادة سيتم هذا الأسبوع في أمريكا، وسيكون زواجا مدنيا بعيدا عن الإعلام.

وفور إعلان الصحافية عن الخبر، انهالت التعليقات المتضاربة حول صحته، فالبعض أكد أن المعلومات خاطئة أو يارا ستعلن زواجها في حال حدوثه.

بينما أشار آخرون إلى صحة الأخبار، مؤكدين أن يارا ستتزوج فعلا من فيليب زيادة، إلا أنها لم تعلن الخبر الآن، بسبب "الفضيحة" التي طالت رجل الأعمال اللبناني مؤخرا، وذلك بعد ترشح اسمه ليكون وزيرا للطاقة في الحكومة اللبنانية الجديدة.

وانتشرت صور لفليب زيادة آنذاك، وهو بوضعيات "خادشة" مع فتيات، فخرج بتصريح إعلامي عبّر عن صدمته من الحملة الموجهة ضده، مشيرا إلى أن تلك الصور قديمة جدا.

وأثارت تلك الصور حالة من الغضب في الشارع اللبناني، حيث رفض المواطنون أن يتم تعيين أشخاص مثل زيادة في منصب وزاري، فيما توقع البعض أن تؤثر هذه الأخبار على علاقته بالفنانة يارا، ليتفاجأ الجمهور بعد تغريدة الصحافية اللبنانية أن العلاقة ما زالت مستمرة وأنهما بصدد الزواج قريبا.

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ويعد فيليب زيادة من الشخصيات المثيرة للجدل؛ فقبل ما يقارب العامين انتشرت أخبار عن علاقة غرامية جمعته بالفنانة اللبنانية نجوى كرم التي تكبره بما يقارب الـ 12 عاما، وكانت كرم كشفت حينها أنها على وشك الزواج من رجل يصغرها بسنوات، وظهرت العديد من الصور التي جمعتهما سويا، وقيل حينها أن كرم وقعت في حب زيادة على الرغم من أنه كان متزوجا.

وبعد مدة تم تسريب صور زيادة إلى جانب الفنانة يارا، لتنتشر أخبار حول خيانته للفنانة نجوى كرم، فيما تناقلت بعض الصحف أن يارا خطفت حبيب مواطنتها.

وكانت يارا نشرت صورة، لم تنتبه أن فيليب زيادة ظهر في خلفيتها، لتحذفها على الفور وذلك عندما اكتشف المتابعون أن زيادة متواجد معها.

هذا وقد تفاعل جمهور يارا مع خبر زواجها، معبرين عن فرحتهم، ومتمنين لها السعادة، إلا أن آخرين طالبوها بإعادة التفكير بالأمر بسبب علاقات زيادة النسائية المتعددة والمثيرة للشكوك.