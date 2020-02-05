باميلا الكيك تهاجم جمال فياض وتتهمه بالجوع الفني

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن الممثلة اللبنانية باميلا الكيك، تراجعت عن تصريحاتها ضد الفنانة اللبنانية، نادين نسيب نجيم، ولكن بطريقة غير مباشرة، وذلك خلال ردها على الهجوم المعاكس الذي تعرضت له من الناقد الفني اللبناني جمال فياض على خلفية هجومها على نجيم.

فبعد أن أطلت باميلا الكيك، خلال برنامج "ذا إنسايدر" الذي يبث على قناة دبي، وانتقدت النجمات اللاتي دخلن عالم الفن من بوابة مسابقات ملكات الجمال، وأبرزهن نادين نجيم، أطل جمال فياض في البرنامج نفسه ليرد على الموضوع الذي فجرته باميلا مؤخرا، وقال: "مسألة كتير طبيعية وعادية وأي صبية حلوة ممكن تكون ممثلة إذ تدربت وأخذت الكورس المطلوب لتصير ممثلة".

وأضاف فياض: "أنا بحب أسمع رأي باميلا لأنها مثقفة، باميلا ليست مجرد فتاة حلوة، عندها ثقافة ومخ وأنا أحب عقلها.. ولكن أنا تقديري حاليا لحديثها الأخير هو لإعادة ذر الغبار قليلا حول اسمها ليتم ذكره، لأنه إذا بدها تعاير ملكات الجمال، فهي باميلا واحدة من الجميلات وممكن يطالها هذا الكلام".

حديث جمال فياض استفز الكيك؛ ما جعلها تخرج وترد عليه في منشور عبر حسابها بموقع إنستغرام، لتؤكد أنه هو من طلب الظهور في "ذا إنسايدر"وليس البرنامج من استدعاه، وأضافت: "عندي 3 أفلام بالصالات؛ مين اللي بيكون جوعان الشهرة أنا ولا حضرتك؟؟؟.. الدفع بهالأيام صار أكثر من 500$ لحدا (ينبعت) يكسر ويجبر.. الصحافي الموضوعي غايب عن الوعي بيظهر!".

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وتابعت باميلا الكيك: "بالنهاية ما بيصح إلا الصحيح واحزرو شووو الصحيح؟.. الحق ما بيموت والحقيقة ما إلا وجّين ولا إلا لونين، معلوماتك غلط اسمحلي، وأنا احترمتلك ردك بتمنى العكس..لا شيء شخصي يا عزيزي".

وتطرقت باميلا الكيك إلى نادين نجيم بقولها: "وأنا ما قلت لازم تكون أكاديمية.. أنا ممثلة مش دارسة تمثيل والعلامة اشتغلت عحالي وصرلي 13 سنة..هيدا أول وآخر أطول رد بعملو بحياتي بس لأنك تستاهل".

وكانت الكيك جددت هجومها على نادين نجيم، كونها ليست ممثلة أكاديمية ولا تستحق لقب الـ "ممثلة" بحسب تعبيرها؛ لأنها دخلت الفن من بوابة "ملكات الجمال"، وقالت باميلا الكيك في لقاء تلفزيوني: "هي محببة وشكلها حلو وأدائها حلو.. ولكن بالخمس سنين اللي عرضت أدوارها فيهم ما كنا عم نشوف أداء تمثيلي"، ثم وجهت باميلا حديثها للمنتج صادق الصباح، قائلة: "شو هالرؤية اللي عندك يا صباح، اللي ما عندك غير ممثلة وحدة 5 سنين عم تبني آمالك فيها وعليها".