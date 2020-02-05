شكرا لقرائتكم "كورونا" كاد يطال أحمد عز وزميلين آخرين.. هذا ما حدث! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نجا الفنانون المصريون أحمد عز، وأحمد فهمي، ومحمد ممدوح، من التقاط عدوى فيروس كورونا المستجد والذي ظهر قبل شهر في الصين حيث أودى حتى الآن بحياة 304 أشخاص.

في التفاصيل، فجّر الفنان محمد ممدوح، مفاجأة من العيار الثقيل، إذ أعلن خلال حلقة تلفزيونية مع الإعلامي رامي رضوان، أنه سافر مع فريق فيلم "العارف" والذي يقوم ببطولته أحمد عز وأحمد فهمي، إلى دولة ماليزيا لتصوير بعض المشاهد هناك.

من كواليس فيلم العارف

وكشف أنهم وبعد انتهائهم من التصوير وعودتهم إلى مصر ظهر فيروس كورونا في آسيا في اليوم التالي تماما من وصولهم، كما تم إغلاق كل المطارات هناك، وهو ما يعني نجاته هو وفريق العمل من الإصابة بالفيروس.

ارتفاع عدد الوفيات

يشار إلى أن السلطات الصينية كانت أعلنت، الأحد، أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد من جراء فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 304، بعدما أودى هذا الفيروس التنفسي المميت بحياة 45 شخصاً إضافياً في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

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وأظهرت الحصيلة الجديدة التي نشرتها لجنة الصحة في مقاطعة هوبي أن وتيرة تفشي الفيروس تسارعت، إذ سجّلت 1921 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في عموم الصين إلى 14380 إصابة.

"إجراءات مشدّدة"

ويُعتقد أنّ الفيروس الجديد ظهر للمرة الأولى في سوق بمدينة ووهان تباع فيه حيوانات برّية، وانتشر خلال عطلة رأس الصينية التي يسافر فيها ملايين الصينيين داخل البلاد وخارجها.

واتّخذت الصين إجراءات مشدّدة لمنع انتشار الفيروس شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في مدينة ووهان ومحاصرة مقاطعة هوبي.

وعزّزت دول العالم قيود السفر على الوافدين من الصين، بعدما أعلنت منظّمة الصحة العالميّة "حال طوارئ" دولية بسبب الفيروس.

وخارج الصين، ارتفع عدد الدول التي وصل الوباء إليها إلى أكثر من 20 دولة.