أحلام تعلق على ارتداء جينيفر لوبيز لفستان مشابه لفستانها

علقت المطربة الإماراتية أحلام على ظهور النحمة العالمية جينيفر لوبيز بفستان من تصميم زهير مراد مشابه لفستانها الذي ارتدته في حفلها في سلطنة عمان.

أعادت أحلام نشر تدوينة لواحد من متابعيها، تقارن فيها بين فستان لجينيفر لوبيز وآخر لأحلام، وتسخر فيه من تقليد لوبيز للنجمة الخليجية، وعلقت أحلام كاتبة: "تعبت، الكل يقلدني، جينيفر لوبيز، أحبها".

يذكر أن آخر أعمال أحلام، كان أغنية "أنا مدري عن الناس"، من كلمات بدر بن عبد المحسن، وألحان الموسيقار طلال، توزيع يحيى الموجي، وإشراف عام خالد أبو منذر ، ومكساج جاسم محمد.

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