أبو يطرح "عالم المجانين" أغنية فيلم رأس السنة

طرح المطرب "أبو" عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب أغنيته الجديدة "عالم مجانين"، وهي الأغنية الدعائية لفيلم "رأس السنة". اغنية عالم مجانين" من كلمات وألحان أبو وتوزيع هاني ربيع. فيلم رأس السنة من بطولة إياد نصار، إنجي المقدم، بسمة، أحمد مالك وشيرين رضا، وتدور أحداثه خلال ليلة رأس السنة لعام ٢٠٠٩ في البحر اﻷحمر بين عالم اﻷثرياء داخل إحدى المنتجعات القريبة من مدينة الغردقة، حيث يتعرض أبطال العمل للعديد من المواقف والأزمات الصعبة عندما يجتمعون معًا. Advertisements قد يهمك أيضا: تكريم داوود عبدالسيد ووحيد حامد في مهرجان "جمعية الفيلم" مهرجان "جمعية الفيلم" يمنح أحمد مالك جائزة أفضل ممثل دور ثاني

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