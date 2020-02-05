منى زكي تستعد لتصوير مسلسلها الجديد

تعكف الفنانة منى زكي على التحضيرات النهائية ووضع اللمسات الأخيرة على مسلسلها الدرامى الجديد، الذي ستخوض به السباق الرمضانى المقبل.

وتتعاون منى خلال المسلسل لأول مرة مع المخرج تامر محسن، الذى يعقد جلسات مكثفة خلال الفترة الحالية لاختيار باقى الأبطال المشاركين، على أن يتم بدء التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.

من ناحية أخرى، تنتظر "مني" طرح فيلمها الجديد "الصندوق الأسود"، خلال الشهر الجارى، الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى، وتلعب فيه النجمة دور امرأة حامل، توضع في موقف صعب، فيدفعها رابط الأمومة إلى التمسك بالحياة.

فيلم "الصندوق الأسود" من تأليف أحمد وهيثم الدهان، وإخراج محمود كامل، ويشارك في بطولته محمد فراج ومصطفى خاطر، ومن المحتمل طرحه خلال موسم عيد الفطر المقبل ليُصبح أول عمل سينمائى تعود به منى زكي بعد فترة غياب طويلة.

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