إليسا تعلن عن موعد حفلها في القرية العالمية بـ دبي

أعلنت الفنانة اللبنانية اليسا عن موعد حفلها في القرية العالمية دبي من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت اليسا على البوستر الدعائي للحفلة :" لا أستطيع الانتظار لكي القاكم يوم 14 فبراير في القرية العالمية بـ دبي".

ويعد ذلك الحفل الثالث لاليسا في القرية العالمية بعد حفلها العام الماضي الذي كان الاول لها بعد سقوطها في حفلها في فبراير 2018 اثر فقدانها الوعي خلال فترة علاجها من سرطان الثدي التي بقيت سرية حتى اغسطس 2018.

يشار إلى ان إليسا أعلنت إصابتها بمرض سرطان الثدي في أغسطس 2018 من خلال كليبها "الى كل اللي بيحبوني" الذي استعانت خلاله بتسجيل صوتي حقيقي لها وبفيديوهات أثناء تلقيها العلاج في أحد مستشفيات بيروت.

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وعلى صعيد آخر، تواصل إليسا تسجيل أغنيات ألبومها الجديد المقرر طرحه في عيد الفطر المقبل.

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