القاهرة – لايف ستايل
أعلنت الفنانة اللبنانية اليسا عن موعد حفلها في القرية العالمية دبي من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
وكتبت اليسا على البوستر الدعائي للحفلة :" لا أستطيع الانتظار لكي القاكم يوم 14 فبراير في القرية العالمية بـ دبي".
ويعد ذلك الحفل الثالث لاليسا في القرية العالمية بعد حفلها العام الماضي الذي كان الاول لها بعد سقوطها في حفلها في فبراير 2018 اثر فقدانها الوعي خلال فترة علاجها من سرطان الثدي التي بقيت سرية حتى اغسطس 2018.
يشار إلى ان إليسا أعلنت إصابتها بمرض سرطان الثدي في أغسطس 2018 من خلال كليبها "الى كل اللي بيحبوني" الذي استعانت خلاله بتسجيل صوتي حقيقي لها وبفيديوهات أثناء تلقيها العلاج في أحد مستشفيات بيروت.
وعلى صعيد آخر، تواصل إليسا تسجيل أغنيات ألبومها الجديد المقرر طرحه في عيد الفطر المقبل.
قد يهمك أيضا:
إليسا تتألق في أولى حفلاتها لعام 2020 وتبكي على المسرح في الكويتشا
هدي أجمل إطلالات إليسا المتميزة لهذا العام
كانت هذه تفاصيل خبر إليسا تعلن عن موعد حفلها في القرية العالمية بـ دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.