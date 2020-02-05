شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة هبة السيسى بعد دخولها غيبوبة خلال الأيام الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت والدة الفنانة هبة السيسى عقب فترة من معاناتها مع المرض حيث كانت قد أعلنت الفنانة هبة السيسي في وقت سابق عبر حسابها علي موقع فيس بوك دخول والدتها في غيبوبة وطلبت من متابعيها وجمهورها الدعاء لها، قبل وفاتها خلال الساعات الماضية.

جدير بالذكر أن الفنانة هبة السيسى قد عرفها الجمهور من خلال مشاركتها بفيلم "كتكوت" للنجم محمد سعد، والتي تدور أحداثه حول كتكوت الذى تجبره عمته على تقديم نفسه للقتل ليفدى عائلته، لكنه يهرب وتخطفه جهة أمنية لاكتشاف شبه كبير بينه وبين يوسف خورى الإرهابى الدولى، وبأسرع وقت يجهزه فريق العمل ليصبح يوسف خورى فى الشكل والتصرفات ويحل محله فى العملية الإرهابية ويوقفها، ولكنه يفشل، لذا يهرب بالقنبلة ويخبئها فى وسط المواسير بالنيل لتنفجر، ولكنه ينجو من الانفجار ويعود إلى الشاطئ.

كما اشتهرت هبة السيسي منذ أن حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 2004، لتعمل بعدها في التمثيل، وذلك بعد رحلة كموديل إعلانات كما دخلت عالم الكليبات الغنائية، ومن أبرز أعمالها بجانب فيلم "كتكوت"، "دنيا الليل"، و"أنا والمدام"، و"حليمو أسطورة الشواطئ" و"ستات قادرة" و"الصعلوك" الذي يعد آخر أعمالها حيث شاركت فيه بجانب بطل المسلسل النجم خالد الصاوي، والذي يعد هذا العمل هو آخر أعماله الدرامية الذي شارك بها ضمن سباق دراما رمضان وتحديداً عام 2015.