خلل فنى.. تغريدة "تنبؤات" للأوسكار تكشف الفائزين والأكاديمية تحذفها وتعتذر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة "أوسكار"، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعى، وكذلك وسائل الإعلام الكبرى والعالمية، من خلال تغريدة، نشرتها عبر حسابها على تويتر، ثم قامت بحذفها.

"التغريدة" التى نشرها حساب "أوسكار"، عبر "تويتر"، يتضمن تخمينا بفوز كل من واكين فينيكس، بجائزة أفضل ممثل عن دوره فى فيلم "جوكر"، وكذلك الممثلة "رينيه زيلويجر"، كأفضل ممثلة عن فيلم Judy.



واكين فينيكس فى الجوكر

وبحسب موقع "ديلى ميل"، فإن أوسكار أطلقت أداة تفاعلية جديدة هذا الأسبوع تتيح للناس وضع توقعاتهم الخاصة قبل حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد، ثم قاموا بتغريد ما بدا أنه تنبؤات الأكاديمية الخاصة فى وقت متأخر من يوم الاثنين.



تغريدة أوسكار

ولكن سرعان ما حذفت الأكاديمية الصورة التى قرأت على أنها "توقعات أوسكار"، إلا أن ما حدث أثار غضب عشاق الأفلام على تويتر.

إدارة الأوسكار، أكدت أن ما حدث خللا فنيا، وأنه تم تدراكه سريعا، وحذف التغريدة ، وتابعوا فى تغريدة أخرى "لقد قمنا بدعوة المعجبين على "تويتر" لإنشاء توقعات الأوسكار ومشاركتها".

تغريدة الأوسكار الثانية



تفسير تغريدة التنبؤات

وتابع الحساب الرسمى لأوسكار، "هناك مشكلة مختصرة على تويتر جعلت بعضا من التوقعات يبدو أنها جاءت من حسابنا، لم نفعل ذلك، تم حل هذا الخطأ الآن، سنكشف اختياراتنا يوم الأحد".

توقع هذا الخطأ الواضح أن يكون فيلم Parasite أفضل فيلم، وسام ميندس أفضل مخرج لعام 1917، وفيلم Parasite أفضل سيناريو أصلي و Jojo Rabbit لأفضل سيناريو مقتبس.

وأيضا جاء بـ "تغريدة" التوقعات واكين فينيكس أفضل ممثل في جوكر ، ورينيه زيلويجر لأفضل ممثلة فى فيلم "جودى"، وبراد بيت أفضل ممثل مساعد once upon a time in Hollywood ولورا ديرن لأفضل ممثلة مساعدة في قصة الزواج.