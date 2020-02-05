شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تعيين بيونسيه لـ "شخص" يفتح لها باب منزلها..اعرف ايه الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شائعة غريبة ومثيرة للسخرية انتشرت مؤخرا حول النجمة العالمية بيونسيه ، والتي أكدت أن النجمة الشهيرة البالغة من العمر ( 38 عاما ) قد عينت أحد الأشخاص بمنزلها حتي يسير بجانبها ويفتح لها الأبواب داخل منزلها، وكانت الشائعة محط لإثارة الكثير من عبارات السخرية حول فكرة التقريرالذي نشر الشائعة، وقد نفي تماما موقع " جوسيب كوب " المعني بالتحقق من الشائعات حول نجوم هوليوود ما تردد ووصفة بقصة مختلفة مثيرة للسخرية .



بيونسيه بيونسيه

وطرح " جوسيب كوب " عدة تساؤلات هل لا تريد بيونسيه ليلة هادئة مع أطفالها وزوجها؟ ماذا لو كان عليها استخدام الحمام في منتصف الليل؟ كل هذه التساؤات تؤكد أن ما تردد ما هو إلا شائعة.

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بيونسيه بيونسيه

بدأت الشائعة بنشر موقع " Life & Style " تقرير يؤكد أن بيونسيه ترفض فتح الأبواب لنفسها حتى داخل منزلها ، وأشار مصدر للمجلة إنها استأجرت شخص لتتبعها في جميع الأوقات .

هناك الكثير من مقاطع الفيديو على الإنترنت التي تظهر العديد من الأشخاص الذين يفتحون الأبواب للنجوم العالمين ولكن في الحقيقة أن هؤلاء الاشخاص هم حراسهم الشخصين و ليسوا موجودين " بوظيفة فتح الابواب فقط ، و من المعروف أن النجوم و المشاهير المهمين مثل بيونسيه لديها فريق يساعدها ويظهر بصحبتها في كل مكان ليس فقط ليك يساعدوها لفتح أبواب السيارة أو المطعم لها ، لكن ايضا لمساعدتها على التهرب من المصورين " البابارتزي " .