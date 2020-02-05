شكرا لقرائتكم خبر عن فى أول ظهور له بعد شهر العسل.. العسيلى يغنى "سالمونيلا" فى حفل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد النجم محمود العسيلى، من أجازة شهر العسل، والتى قضاها مع زوجته خبيرة التجميل، أمنية عبد المنعم، عقب زواجهما، والذى أقيم قبل أقل من شهر، حيث قدم العسيلى، أول حفلاته الغنائية بواحد من أكبر فنادق القاهرة.

ونشر العسيلى عبر "ستورى" انستجرام الخاص به، مجموعة من الصور، أثناء حفلته أمس، بحضور جماهيرى كبير.

وحرص النجم محمود العسيلى خلال الحفل، على غناء أغنية "سالمونيلا"، والتى ظهر فى الكليب الخاص بها، الذى طرحه تميم يونس يوم 1 يناير الماضى.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع العسيلى خلال أداءه للأغنية، لدرجة أنه ترك لهم "المايك"، ليقوموا بغناء الأغنية كاملة.



العسيلى يرقص مع الجمهور



العسيلى



حفل عسيلى

وكان محمود العسيلى قد نشر قبل أيام صورة تجمعه بزوجته أمنية عبد المنعم، وعلق عليها "المدام دبحتلي القطة من أول يوم".

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محمود العسيلى على المسرح



محمود العسيلى

ويحرص العسيلي على مشاركة جمهوره أولا بأول، بتفاصيل زواجه الجديد، أثناء قضائه شهر العسل بإيطاليا، التي شملت جسر بونتي فيكيو بمدنية فلورنسا وساحة قرطبة، كما حرص على مشاركة صور الأطباق التى تناولها فى المطاعم الإيطالية، وكتابة آرائه عليها وضمت باستا سى فوود، والأرز بالبنجر بالبلو شيز وعين الجمل، ومكرونة بالبارابيكيو بالجمبرى والبيتزا وعلق على أحد أطباق المكرونة الاسباكيتى: "عاملها نافشة أوى".

وعقد العسيلى قرانه الشهر الماضى، وحرص العسيلى على نشر مجموعة من الصور عبر "ستورى" حسابه على إنستجرام، أثناء تواجده فى مطار فيلانا الدولى، وهو المطار الدولى الرئيسى فى جزر المالديف، كذلك نشر العسيلى صورة لكابينة القيادة، وأثناء تواجد قائدها بها، وأيضًا قام بتصوير مشاهد للبحر فى جزر المالديف، ولم يعلق العسيلى بأى كلمة.