شكرا لقرائتكم خبر عن دفن جثمان الراحلة نادية لطفى بـ 6 أكتوبر بجوار مدفن الفنانة ماجدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفن المهندس أحمد البشارى نجل الفنانة الكبيرة الراحلة نادية لطفى، جثمان والدته بمقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر، والتى وافتها المنية أمس بعد صراع طويل مع المرض ، حيث دفن الجثمان بجوار مدفن الفنانة الراحلة ماجدة .

وأقيمت صلاة الجنازة على الراحلة بمسجد مستشفى المعادى، بحضور عدد كبير من نحوم الفن، منهم الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون، والنجمات ميرفت أمين، دلال عبد العزيز، فيفى عبده، بوسى شلبى، منير مكرم، والمخرج مجدى أحمد علي.

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وكانت النجمة الكبيرة نادية لطفى قد توفيت أمس عن عمر ناهز الـ 83 عاما، بعد تاريخ حافل بالأعمال الفنية المهمة، التى تعد علامة بارزة فى تاريخ السينما المصرية والعربية.

ولدت الراحلة المناضلة نادية لطفى فى حى عابدين واسمها الحقيقى بولا محمد مصطفى شفيق، وحصلت على دبلوم المدرسة الألمانية عام 1955، وكان والدها محاسب محبا للفن والسينما، واكتشفها المخرج رمسيس نجيب، واختار لها اسم "نادية لطفى"، اقتباسا من شخصية فاتن حمامة نادية فى فيلم لا أنام للكاتب إحسان عبدالقدوس، وقدمت أول أعمالها فى السينما عام 1958 من خلال فيلم "سلطان"وبعدها توالت رحلة تألقها الفنى والسينمائى.