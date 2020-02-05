شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار جانيل موناى لتقديم فقرة غنائية فى حفل توزيع جوائز أوسكار 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الصفحة الرسمية لحفل جوائز الأوسكار 2020 ، عبر موقع "فيس بوك" اختيار المغنية "جانيل موناي" لتكون بين الفنانين الذين سيقدمون فقرات غنائية ضمن فعاليات الحفل.





وتنضم بذلك جانيل لـ6 مغنين آخرين، كانت قد أعلنت اللجنة المنظمة لحفل الأوسكار تقديمهم فقرة غنائية خلال فعاليات الحفل، أبرزهم المغنية الشابة "بيلي إيليش"، التي تغني للمرة الأولى الأغنية الرسمية لفيلم جيمس بوند الجديد No Time To Die.

بالإضافة لكل من المغني البريطاني الحاصل على الأوسكار إيلتون جون، والمغنية والممثلة الأمريكية إيدينا مينزيل، المؤدية لشخصية "إيلسا" في فيلم الرسوم المتحركة الشهير "فروزين".

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وتضم القائمة أيضا الممثلة الأمريكية كريسي ميتز، والمغني الأمريكي الحاصل على الأوسكار راندي نيومن، والممثلة البريطانية سينثيا إيريفو، وهي مرشحة لجائزتي "أفضل أغنية أصلية" و"أفضل ممثلة في دور رئيسي" عن دورها في فيلم Harriet.

يذكر أن إدارة حفل توزيع جوائز الأوسكار تسعى لتوفير السلامة والأمان بشتى الطرق حتى يخرج الحفل للعالم بشكل مشرف كالعادة، ففى بيان رسمي جاء فيه: "لضمان السلامة العامة ودعم إستراتيجيات الأمن وتسهيل إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام، ووضعت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية ومدينة لوس أنجلوس اللمسات الأخيرة على خطط إغلاق الشوارع حول مسرح دولبي في هوليوود والمقرر أن يقام به الحفل كذلك الشوارع حول هايلاند سنتر في هوليوود .

ولاستيعاب الصحافة ومناطق تواجد المعجبين والسجادة الحمراء لجوائز الأوسكار، سيتم إغلاق Hollywood Boulevard بين Highland Avenue و Orange Drivابتداء من الساعة 3 صباحا يوم الأحد 2 فبراير، وسيظل مغلقا حتى الساعة 6 صباحا في يوم الأربعاء 12 فبراير، وحسب البيان أنه من يوم الأحد 26 يناير وحتي إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد 9 فبراير، سيتم إغلاق شوارع إضافية لفترات متفاوتة.